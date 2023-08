Togo: le blogueur Leblanc activement à la recherche d’une béninoise, fan de Santrinos Raphael

Le célèbre blogueur togolais Raoul leblanc est activement à la recherche d’une jeune fille béninoise, fan de l’artiste Santrinos Raphael.

En concert à Parakou au Bénin ce week-end, l’artiste togolais Santrinos Raphael, a offert à l’une de ses fans un moment magique. Une jeune fille connue pour le moment sous le nom de Kévine, animée par une admiration indéfectible pour le chanteur, a vu son rêve se réaliser lorsque Santrinos l’a invitée sur scène et lui a offert une étreinte, déclenchant ainsi des émotions palpables, comme le montrent les images devenues virales.

Répandue sur la toile telle une trainée de poudre, les images montrant cet acte de sincérité ont touché les cœurs et généré une vague d’engouement sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions émues, y compris celle du blogueur togolais Raoul Leblanc. Manifestant sa propre admiration pour la passion et l’engagement de la jeune fille, Raoul Leblanc a annoncé une démarche extraordinaire. Il se lance activement dans une quête pour retrouver cette fan béninoise et lui réserver un geste significatif de reconnaissance.

Avec un cœur ouvert et la volonté de célébrer cette connexion entre l’artiste togolais et son public, Raoul Leblanc est déterminé à trouver cette jeune fille pour lui offrir une somme de 500 mille FCFA. « Qui peut me trouver le numéro de cette petite ? J’ai pas beaucoup d’argent mais quand-même je veux lui donner 500.000f CFA à mon retour. Elle a donné une valeur à notre artiste chanteur », a écrit le bloggeur sur sa page Facebook.

