Togo: Faure Gnassingbe veut améliorer l’insertion professionnelle des handicapés

Au Togo, le gouvernement veut améliorer davantage l’insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap, a annoncé vendredi, la présidence togolaise.

Le Togo veut améliorer l’insertion professionnelle des handicapés. Le sujet a fait l’objet d’une communication présentée jeudi 1er juin en Conseil des ministres par le ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation, Adjovi Lolonyo Apedoh-Anakoma.

La session a permis de faire le point de la situation des personnes handicapées et de proposer des solutions pour améliorer leur insertion professionnelle. La démarche s’inscrit dans les projets entrepris par l’exécutif depuis quelques années pour accompagner les personnes vivant avec un handicap, notamment dans leurs cursus scolaire et formation, ainsi que dans leur accès à l’emploi. « Ces actions devront se poursuivre aux fins d’une amélioration de la situation des diplômés vivant avec un handicap et sans emploi », a précisé la présidence du Togo.

Toujours selon la présidence, la prise en compte de cette couche de la population fait partie des priorités du gouvernement, notamment à travers le premier axe de la Feuille de route relatif au renforcement de l’inclusion et de l’harmonie sociales.