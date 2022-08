Tina Glamour accro au stupéfiant ? cette révélation de la mère d’Arafat fait jaser la toile

Alors que ses récentes révélations chocs continuent de faire boule de beige sur la toile, Tina Glamour de passage pour une deuxième fois dans l’émission Allô Caviar de ce vendredi a présenté ses excuses à sa belle fille Carmen Sama. La mère de la chine a profité pour faire une révélation qui suscite une vive polémique.

Invitée sur l’émission Allô Caviar animée par la coach matrimoniale Hamond Chic le lundi 1er août dernier, Tina Glamour, n’a pas fait cadeau à sa belle-fille. La mère de la chine s’en est violemment pris à Carmen Sama, tout en faisant quelques révélations croustillantes qui ont suscité beaucoup de réactions sur la toile.

« J’ai dit à mon fils: ne marie pas quelqu’un qui est enfant de pauvre (…) Elle ne m’a pas respectée. Étant la dernière femme de Dj Arafat , elle doit faire attention aux gens qui lui font des avances. Elle a dit sur un plateau télé, qu’on la drague, qu’on paie ses billets, c’est insultant à mon égard, ça ne se fait pas. Quand on respecte la mère d’une légende, tu ne tiens pas ce genre de langage”.

Très remontée contre la mère de Rafna, Valentine Logbo de son vrai nom a poussé le bouchon loin en traitant Carmen Sama de handicapée. «Elle n’était pas belle… Carmen Sama est née avec un handicap facial. Elle a une tache à moitié visage », a-t-elle indiqué.

Des propos assez étranges qui ont très vite poussé les internautes à déviner que la mère de la chine n’était pas dans son assiette ou encore qu’elle aurait pris un « produit » qui la dérange énormément. De retour sur le même plateau se vendredi, Tina Glamour à la grande surprise de tout le monde s’est ravisée tout en prenant le soin de présenter ses excuses à Carmen Sama.

« Toute mes excuses à ma fille Carmen. Je suis allée trop loin dans mes propos, Je demande pardon à carmen et à sa famille …Carmen est belle , elle sait préparer. Ma petite fille Rafna me manque reviens Carmen. Tout ce qui me reste ce sont mes petits enfants », a-t-elle indiqué.

Mieux, Lady Glam’s a tenu un propos qui semble confirmer les rumeurs qui ont récemment circulé depuis sa première sortie médiatique. « La dernière fois j’avais pris un produit à 18h qui a donné des effets secondaires, c’était pas prémédité ou j’ai pas pris de la drogue », a-t-elle ajouté.

Tina Glamour au bord de la dépression ?

Même si Tina Glamour a bien fait de préciser qu’il ne s’agit pas de la drogue, cela n’a pas empêché les internautes à tirer leur conclusion. Pendant que certains internautes accusaient la mère d’être accro à la drogue, d’autres par contre estiment que Tina Glamour souffre énormément et n’est plus la même depuis le décès de son deuxième enfant Bébé Carla, sœur cadette de Dj Arafat.

« C’est quel produit en question on prend et ça fait parler l’homme fort fort comme ça? Le produit a fait son travail », « Pour la vieille mère là vient directement de la Jamaïque, Tchiaa », « Le nom du produit (maïmouna m’a remonté) » « La dame a besoin d’aide, elle souffre en silence, ses enfants lui manquent, elle n’a personne à part eux. Actuellement elle est incomprise mais souffre de l’intérieur. Yako maman que Dieu guérisse tes pleurs« , « C’est pathétique, cette dame a besoin de la chaleur humaine, d’affection. Elle souffre dans son âme » « La dame est très instable c’est triste, elle a besoin d’être suivie par un médecin« , ont écrit quelques internautes en commentaire.