Tiesco Le Sultan: Lolo beauté menace de publier des vidéos intimes de sa mère

Lolo Beauté pousse sa querelle avec Tiesco le Sultan à de nouveaux extrêmes. Dans un live choquant, l’influenceuse ivoirienne a menacé d’exposer la mère de son ex-amant en partageant des vidéos explicites d’elle sur les réseaux sociaux.

L’histoire d’amour entre Tiesco le Sultan et Lolo Beauté a pris fin de manière abrupte, se transformant rapidement en une rivalité amère se jouant sur les réseaux sociaux. Le chanteur et l’influenceuse s’échangent des messages provocateurs, allant jusqu’à proférer des menaces.

Il y a quelques mois, l’artiste de Coupé Décalé avait pointé du doigt la sœur cadette de Camille Makosso, l’accusant de tous ses problèmes. Récemment, Lolo Beauté a intensifié ses attaques contre son ancien partenaire, cherchant à lui infliger un préjudice grave en partageant des vidéos explicites de la mère de Tiesco le Sultan sur différentes plateformes en ligne. « C’est moi qui massait ta maman, c’est moi qui m’occupais d’elle. Si tu joues avec moi, je vais mettre les photos nues et son sexe sur les réseaux sociaux. J’ai les photos, ne joues pas avec moi », a lâché Lolo Beauté d’une voix menaçante.

Même si on ignore ce qui a déclenché cette animosité intense entre les deux personnalités, il est clair que leur conflit public attire l’attention des internautes. Leur rivalité s’aggrave et on ne peut qu’espérer une résolution pacifique de ce conflit en cours.

