Théâtre : Lupita Nyong’o revient sur scène dans « Pre-Existing Condition »

Lupita Nyong’o a ouvert, lundi 14 septembre 2026 à New York, la nouvelle production de Pre-Existing Condition. Au Greenwich House Theater, l’actrice kényane inaugure une distribution tournante dans le rôle central de cette pièce consacrée aux répercussions d’une relation abusive.

Écrit par Marin Ireland et mis en scène par Maria Dizzia, le spectacle suit une femme désignée simplement par la lettre « A ». Après avoir quitté une relation marquée par la violence, elle tente de reconstruire sa vie tout en affrontant les effets émotionnels, sociaux et juridiques de cette expérience.

Lupita Nyong’o interprète ce rôle jusqu’au 26 septembre. Phillipa Soo, Susannah Flood, Hari Nef, Edie Falco et Whitney White doivent ensuite lui succéder au fil de la programmation. La production, dont les premières représentations ont commencé le 1er septembre, est annoncée jusqu’au 8 janvier 2027.

La distribution réunit également Dael Orlandersmith, Sarah Steele et Greg Keller. Selon les informations communiquées autour du spectacle, une partie des recettes doit être reversée au Survivor Leadership Fund de Sanctuary for Families, une organisation qui accompagne les victimes de violences domestiques et de traite.

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Cette production marque un nouveau retour de Lupita Nyong’o sur une scène new-yorkaise. L’actrice oscarisée avait été nommée aux Tony Awards pour Eclipsed en 2016 et s’était produite dans Twelfth Night en 2025.