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Nigeria : Stan Nze et Blessing Obasi renouvellent leurs vœux après cinq ans

Les acteurs nigérians Stan Nze et Blessing Obasi Nzediegwu ont renouvelé leurs vœux vendredi 11 septembre 2026 à Lagos, cinq ans après leur mariage.

Rita Zimé
Publié le à
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Nigeria : Stan Nze et Blessing Obasi renouvellent leurs vœux après cinq ans
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La cérémonie, organisée au bord de l’eau, a réuni des membres de leur famille, des amis et des collègues de l’industrie cinématographique. Les images publiées par le couple montrent une allée fleurie, un autel blanc et un nouvel échange d’alliances.

Blessing Obasi portait une robe blanche en dentelle ornée de perles, tandis que Stan Nze avait choisi un ensemble clair complété par un long manteau. Le gilet de l’acteur était personnalisé avec un montage de photographies familiales.

Dans leurs prises de parole, chacun a reformulé son engagement. Stan Nze a insisté sur la compréhension plus profonde des promesses prononcées cinq ans plus tôt, tandis que Blessing Obasi a évoqué le choix de continuer à découvrir et à honorer son époux.

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Les photographies et les séquences de la célébration ont été partagées sur les comptes Instagram du couple. BellaNaija les a relayées le 13 septembre, après les comptes rendus publiés par Pulse Nigeria, Legit.ng et YEN.com.gh.

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