« Reacher » : Alan Ritchson et son épouse se séparent après vingt ans de mariage

Alan Ritchson et son épouse Catherine ont annoncé samedi 12 septembre 2026 leur décision de mettre fin à leur mariage après vingt ans. Dans une déclaration commune publiée sur Instagram, ils ont souligné que leurs trois fils resteraient au centre de leurs priorités.

Le couple affirme que cette séparation n’efface ni la vie construite ensemble ni le respect qu’il continue de partager. Alan et Catherine Ritchson disent vouloir avancer différemment, préserver leur amitié et devenir les meilleurs coparents possible.

Ils demandent également au public de respecter la vie privée de leur famille pendant cette transition, en particulier celle de leurs enfants. Les deux époux s’étaient mariés le 12 mai 2006, après s’être connus à l’adolescence puis retrouvés plus tard.

L’annonce officialise une évolution qu’Alan Ritchson avait déjà évoquée en juillet auprès d’Interview Magazine. L’acteur expliquait alors que sa vie familiale souffrait du rythme de sa carrière et que lui et son épouse avaient appris à exercer leur rôle de parents en restant amis.

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Alan Ritchson est principalement connu pour incarner Jack Reacher dans la série Reacher de Prime Video. Son entourage n’a pas communiqué de commentaire supplémentaire à Entertainment Weekly après l’annonce.