Raz B : le chanteur de B2K annonce la mort de son fils de trois mois

Le chanteur américain Raz B et son épouse Mona Li ont annoncé la mort de leur fils Astro, âgé de trois mois. La famille décrit un décès inattendu et demande que sa vie privée soit respectée.

L’information a été communiquée par David Robinson, porte-parole de la famille Thornton. Le représentant n’a pas précisé la date exacte ni la cause du décès. Les circonstances restent donc inconnues et aucune hypothèse n’a été avancée par les parents.

Astro Monte Thornton était né en mai 2026. Raz B et Mona Li avaient alors annoncé son arrivée sur leurs comptes sociaux, aux côtés de leur fils aîné Versai. En juin, le couple avait également publié des images de la famille à l’occasion de la fête des Pères.

Raz B, de son vrai nom De’Mario Monte Thornton, est l’un des membres fondateurs de B2K. Le groupe américain de R&B s’est fait connaître au début des années 2000 avec des titres comme « Bump, Bump, Bump » et le film « You Got Served ».

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Le porte-parole a remercié les personnes ayant adressé des messages de soutien au couple. La famille n’a communiqué aucun autre élément sur le décès de l’enfant.