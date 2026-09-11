Guy Demel raconte comment sa relation avec Emerse Faé s’est distendue

Guy Demel a livré de rares confidences sur sa relation avec Emerse Faé. Dans un entretien accordé à NCI et diffusé le 10 septembre 2026, l’ancien adjoint des Éléphants explique que leur proximité s’est progressivement réduite, sans évoquer de conflit direct entre eux.

L’ancien international ivoirien dit avoir été en désaccord avec certaines idées venues de l’entourage de Faé et avec certaines méthodes de travail. Selon lui, ces divergences ont créé de la distance au fil du temps, même si elles n’ont pas affecté leur collaboration sur le terrain.

Guy Demel illustre ce changement par leur quotidien. Il raconte qu’à une époque, les deux hommes pouvaient passer de longues heures au téléphone à parler football. À la fin de leur collaboration, leurs échanges se concentraient davantage sur les séances de travail et les besoins immédiats de la sélection.

Ces confidences interviennent quelques semaines après la fin de l’aventure d’Emerse Faé à la tête des Éléphants. Demel dresse malgré tout un bilan positif des deux années passées dans le staff, citant notamment le sacre continental, le rajeunissement de l’équipe et la qualification pour la Coupe du monde 2026.

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Dans le même entretien, Guy Demel affirme également que ses rapports avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, ont changé depuis l’élection de ce dernier en 2022. Il rappelle avoir soutenu sa candidature, tout en estimant que certaines orientations prises ensuite ne correspondaient plus à ses attentes.