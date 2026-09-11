Kate Middleton retourne à l’hôpital qui l’a soignée du cancer et remercie ses équipes

Kate Middleton est retournée vendredi 11 septembre 2026 au Royal Marsden, à Londres. Lors de cette visite surprise, la princesse de Galles a rencontré des patients et des soignants et a remercié l’établissement pour l’accompagnement reçu pendant son traitement.

Âgée de 44 ans, l’épouse du prince William a rappelé que le soutien médical et les soins complémentaires avaient compté dans son parcours. Elle a décrit son engagement comme une manière de rendre quelque chose à l’hôpital, dont elle est devenue co-marraine avec le prince de Galles.

La visite a également permis à la princesse de découvrir l’utilisation des fonds liés au National Three Peaks Challenge qu’elle avait achevé en juin. En moins de 24 heures, elle avait gravi Ben Nevis, Scafell Pike et Snowdon afin de soutenir la Royal Marsden Cancer Charity.

Les sommes recueillies doivent contribuer au développement d’un centre consacré au bien-être et à la récupération des patients.

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Un retour chargé de sens

Kate a insisté sur l’importance d’un accompagnement global lorsque les traitements bouleversent le quotidien. Elle a expliqué que la nature, une bonne alimentation et un soutien durable avaient fait une différence dans son propre parcours.

La princesse avait annoncé en mars 2024 suivre une chimiothérapie préventive après une intervention abdominale. Elle a indiqué en janvier 2025 être en rémission, avant de reprendre progressivement ses engagements publics.

Le Royal Marsden occupe depuis une place particulière dans ses activités. Son défi sportif de juin avait été présenté comme une façon de mettre en lumière les conséquences physiques et émotionnelles d’un diagnostic grave et les besoins des patients pendant et après les traitements.