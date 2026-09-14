CRIET: confirmation en appel de cinq ans de prison ferme contre un cordonnier pour abus sexuel sur une fillette à Cotonou

Poursuivi ppour abus sexuel sur mineur et condamné en première instance, un cordonnier a vu sa peine confirmée en appel.

La Chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), statuant en matière correctionnelle des infractions commises à raison du sexe, a confirmé dans toutes ses dispositions la condamnation prononcée contre un cordonnier poursuivi pour abus sexuel sur une mineure de 7 ans à Cotonou.

Condamné en première instance le 11 février 2026 à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme, le prévenu avait interjeté appel, mais la juridiction supérieure a rejeté son recours lors de sa décision rendue le 6 juin 2026.

​Circonstances des faits et réparations civiles

​L’affaire remonte au mois de juin 2025 au quartier Zongo, à Cotonou. Le 23 juin de cette année, la mère de la victime avait constaté des écoulements anormaux sur les parties intimes de son enfant lors de sa toilette. Interrogée, la fillette avait révélé qu’Adanvo M. cordonnier dans le quartier, l’avait attirée avec des biscuits avant de la conduire dans un endroit isolé pour abuser d’elle.

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Les faits ne s’étaient pas limités à cet acte : trois jours plus tôt, le 20 juin 2025, l’homme avait déjà tenté d’abuser de la mineure avant d’être interrompu in extremis par l’intervention d’un voisin.

​En plus de sa peine privative de liberté, le condamné est astreint à payer la somme de 500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts à la jeune victime, ainsi qu’un franc symbolique au profit de l’Institut National de la Femme (INF), partie prenante dans la défense des droits des victimes de violences basées sur le genre.