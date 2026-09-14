Bénin: la rentrée scolaire 2026-2027 s’ouvre sous le signe de l’inclusion et de l’allègement des charges familiales

​Les écoles, collèges, lycées et universités du Bénin ont officiellement rouvert leurs portes ce lundi 14 septembre 2026.

Pour garantir le succès de cette nouvelle année scolaire et académique, le gouvernement dirigé par le président Romuald Wadagni a déployé une série de mesures fortes, plaçant la rentrée sous le signe de l’inclusion, de la qualité et de la performance.

Ces décisions, qui touchent l’ensemble des ordres d’enseignement (maternel, primaire, secondaire et supérieur), visent prioritairement à alléger les charges financières pesant sur les familles tout en renforçant l’encadrement des apprenants.

​Soutien matériel et distribution de kits scolaires

​Parmi les initiatives phares de cette rentrée figure la distribution gratuite de kits scolaires au profit de 145 580 apprenants du primaire à l’échelle nationale. Lancée officiellement le 8 septembre 2026 à l’École primaire publique de Touncountouna, dans le département de l’Atacora, par Dèwanou Avodagbé, directeur de cabinet du ministère des Enseignements maternel et primaire, cette campagne représente un investissement global de plus de 752 millions de francs CFA.

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L’opération, soutenue par plusieurs partenaires techniques et financiers dont l’Agence française de développement, l’Unicef et Plan International Bénin, vise à lever les obstacles matériels à la scolarisation, particulièrement pour les ménages à revenus modestes.

​Extension de la couverture des cantines scolaires

​En complément de la gratuité de la scolarité pour les filles dans le secondaire, le gouvernement a fait de l’alimentation scolaire un axe majeur de sa politique inclusive. L’Exécutif a ainsi décidé d’accroître significativement la couverture des écoles publiques en cantines.

L’objectif affiché pour cette année scolaire 2026-2027 est de faire passer le nombre d’écoliers bénéficiaires de 1,4 million à 1,9 million, renforçant ainsi les moyens alloués aux structures compétentes pour garantir de meilleures conditions d’apprentissage.