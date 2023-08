The Corsetery by EK: Emmanuelle Kéita lance sa boutique de mode

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéïta a lancé sa boutique de mode le dimanche 30 juillet 2023.

Emmanuelle Kéïta s’est officiellement installée en Côte d’Ivoire où elle anime l’émission de mode dénommée ‘’MOOD’E by EK’’, diffusée sur NCI. En plus de sa production livresque intitulée ‘’Silence, mise à nu’’, Emmanuelle Kéita s’est offerte une boutique exclusivement réservée à la gente féminine inaugurée dimanche dernier.

Baptisée ‘’The Corsetery by EK’’, la boutique dispose de tous les articles et accessoires des femmes dont des vêtements stylés, de la lingerie, des chaussures en passant par des sacs, des produits de soins de beauté et des bijoux.

Plusieurs célébrités ivoiriennes dont Tina Glamour, Line Jaber, Patrick Asso, Ray Reboul, Jasmine Reda, Daysie et Isis Kingue pour ne citer que celles là ont honoré de leur présence la cérémonie d’inauguration.

