The Book of Clarence: de retour sur Instagram, le rappeur Jay-Z annonce sa présence dans le film

Jay-Z, le célèbre rappeur et producteur, a récemment rouvert son compte Instagram après l’avoir créé et supprimé l’année dernière. Cette fois-ci, cependant, une raison très précise justifie cette réapparition soudaine.

En 2021, le célèbre rappeur et homme d’affaires américain, Jay-Z, a décidé de se lancer sur Instagram. Cette plateforme de médias sociaux, appartenant à l’entreprise Meta de Mark Zuckerberg, lui permettait de promouvoir son dernier projet, le film « The Harder They Fall », dont il était coproducteur et qui était diffusé sur Netflix. Cependant, à la surprise générale, Jay-Z a pris la décision de supprimer son compte Instagram à peine un jour après sa création, sans fournir d’explication claire quant à sa décision.

Mais l’artiste est de retour sur la plateforme deux ans plus tard. Dans une publication sur Instagram, Jay-Z a partagé la bande-annonce captivante du film réalisé par Jeymes Samuel. Les dernières séquences de la vidéo révèlent également que Jay-Z a collaboré de près à la création de la musique du film. Cette initiative vise à susciter l’intérêt et l’enthousiasme des fans pour cette nouvelle production cinématographique.

Ce n’est pas la première fois que Jay-Z utilise Instagram à des fins promotionnelles. En novembre 2021, il avait créé son compte pendant une courte période, accumulant plus de 2 millions d’abonnés en seulement 24 heures. Cette fois-ci, il est prêt à faire une nouvelle tentative pour maximiser la visibilité de « The Book of Clarence ».

Comme lors de sa précédente utilisation d’Instagram, Jay-Z a décidé de ne suivre qu’une seule personne sur la plateforme : sa talentueuse épouse, Beyoncé. Les fans du couple royal de la musique seront ravis d’apprendre qu’ils se soutiennent mutuellement dans leurs projets respectifs.

En attendant de découvrir « The Book of Clarence » et d’écouter la contribution musicale de Jay-Z, l’engouement autour de ce long métrage ne fait aucun doute, grâce à la présence de Jay-Z et à son retour temporaire sur Instagram pour en faire la promotion.

