The Bachelor: les soeurs Bada s’engagent dans une compétition amoureuse surprenante

Pour le compte de la deuxième saison de l’émission The Bachelor Afrique Francophone, deux Béninoises, toutes deux des sœurs, se sont engagées dans une compétition amoureuse surprenante dans le premier épisode diffusé ce samedi 7 octobre 2023 sur Canal+ Pop.

Les téléspectateurs ont assisté au premier épisode de la deuxième saison de l’émission de rencontres la plus populaire de la région – The Bachelor Afrique Francophone, rempli de surprises et d’émotions fortes. Parmi les vingt femmes qui se disputent le cœur du nouveau bachelor, Ketu Mbaku, se trouvent les sœurs Bada, deux Béninoises engagées dans une compétition aussi étonnante que captivante.

Entre rivalité et quête de l’amour

A peine l’émission démarrée, ces deux sœurs sont devenues des figures incontournables de cette émission à succès. Leur motivation est simple : séduire et conquérir le bachelor et ainsi devenir sa préférée parmi toutes les prétendantes. Mais cette quête amoureuse a également suscité des interrogations chez les téléspectateurs, qui se demandent pourquoi ces deux sœurs se disputent le même homme alors qu’il existe des millions d’hommes célibataires dans le monde.

Mais de leur côté, les deux sœurs considèrent cette expérience comme une opportunité unique pour trouver l’amour véritable tout en ayant le soutien inconditionnel l’une de l’autre.

Animée par l’actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, cette saison promet d’être riche en rebondissements, en moments romantiques et en rivalités. Les fans du programme sont déjà impatients de découvrir qui parviendra à conquérir le cœur du bachelor Kétu Mbaku et si les sœurs Bada sauront préserver leur lien familial malgré cette compétition amoureuse intense.