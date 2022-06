Terminé ! Johnny Depp remporte son procès en diffamation contre son ex-femme, Amber Heard

Johnny Depp a remporté son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard. Selon le verdict, cette dernière est condamnée à lui verser 15 millions de dollars.

Après trois jours d’intense procès pour savoir si l’actrice de « Aquaman » avait diffamé Depp dans son éditorial de 2018 pour le Washington Post dans lequel elle se qualifiait de personnalité publique représentant la violence domestique, ce mercredi 1er juin 2022, le jury est parvenu à un verdict unanime.

La justice a condamné l’actrice Amber Heard a verser 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs à son ex-mari. Mais Heard a elle-même remporté une victoire mineure dans sa contre-poursuite contre Depp. En effet, le jury lui a accordé 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, mais 0 $ en dommages-intérêts punitifs. Selon les informations, il y a de fortes chances que les dommages soient contestés dans les mois à venir.

Amber Heard déçue

Heard, 36 ans, était présente dans la salle d’audience pour écouter le verdict du juge alors que Depp, 58 ans, a suivi le procès depuis le Royaume-Uni en raison d’engagements antérieurs », selon ses représentants.

«La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots. J’ai le cœur brisé parce que cette montagne de preuves n’était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari. Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour d’autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement honnir et humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence à l’égard des femmes doit être prise au sérieux.

Selon elle, les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que le jury ignore la question clé de la liberté d’expression et ignore les preuves si concluantes « que nous avons gagné au Royaume-Uni. ». Heard a déclaré qu’elle était « triste » d’avoir perdu cette affaire, mais a conclu: « Je suis encore plus triste de sembler avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu’Américaine – de parler librement et ouvertement. »

Pendant ce temps, Depp a déclaré dans un communiqué que le jury « m’a rendu ma vie ». « Il y a six ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes proches, et aussi la vie des personnes qui, depuis de très nombreuses années, m’ont soutenu et cru en moi, ont changé à jamais. Le tout en un clin d’œil », a-t-il commenté.