Tems en bleu électrique à l’Afro Plus Fest 2026 : son look frangé attire les regards

Tems n’est pas passée inaperçue à l’ Afro Plus Fest 2026 . Sur la scène du Northwest Stadium Complex, dans le Maryland, la chanteuse nigériane a misé sur une silhouette bleu électrique à franges, un choix visuel qui a rapidement attiré l’attention des médias mode et entertainment.

Le look, mis en avant le 7 septembre par BellaNaija, repose sur une robe dos-nu à la coupe près du corps, prolongée par de longues franges qui accompagnaient les mouvements de la chanteuse pendant sa prestation. La tenue était stylisée par Dunsin Wright, collaboratrice régulière de Tems sur ses apparitions publiques.

La chanteuse a complété l’ensemble avec des bijoux argentés, des boucles longues et un maquillage volontairement sobre. Le contraste entre la couleur vive de la robe et les détails métalliques a renforcé l’effet de scène sans détourner l’attention de sa performance.

Cette apparition intervient dans un week-end très chargé pour l’Afro Plus Fest, qui réunissait également Wizkid, Davido, Ayra Starr, Tiwa Savage et plusieurs autres figures de l’afrobeats et des musiques urbaines internationales.

Tems, entre musique et signature mode

Depuis plusieurs années, Tems travaille une image qui alterne silhouettes confortables et pièces beaucoup plus spectaculaires sur tapis rouge ou sur scène. Dans un entretien accordé cet été à British Vogue, elle expliquait d’ailleurs privilégier souvent le confort tout en laissant une place assumée aux détails brillants et aux tenues plus fortes lors des grands rendez-vous.

À l’Afro Plus Fest, cette logique s’est encore vérifiée : la robe bleu électrique a apporté du mouvement et une identité visuelle immédiate à son passage, sans transformer la prestation en simple exercice de style.

Sources : BellaNaija, 7 septembre 2026 ; programmation et informations publiques de l’Afro Plus Fest 2026.