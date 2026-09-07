Wizkid clôt l’Afro Plus Fest 2026 et célèbre 15 ans de carrière

Wizkid a refermé en musique l’Afro Plus Fest 2026, dimanche 6 septembre au Northwest Stadium Complex de Landover, dans le Maryland. Le chanteur nigérian a assuré la dernière grande prestation du festival, au terme de trois jours consacrés aux sons afrobeats, dancehall, hip-hop et amapiano.

Cette scène avait une saveur particulière pour Ayodeji Balogun. Son passage à l’Afro Plus Fest coïncide avec quinze années écoulées depuis le succès de « Holla at Your Boy », morceau qui l’a propulsé en 2011 avec l’album Superstar. Depuis, l’artiste s’est imposé comme l’un des visages les plus connus de l’afrobeats à l’international.

Devant le public du Maryland, Wizkid a revisité plusieurs titres qui ont marqué son parcours, parmi lesquels « Essence », « Ojuelegba », « Caro » et « Bad to Me ». La prestation a ainsi pris des airs de rétrospective, entre tubes de ses débuts et morceaux devenus emblématiques de sa carrière mondiale.

L’édition 2026 de l’Afro Plus Fest s’est déroulée du 4 au 6 septembre. Davido a ouvert le week-end en tête d’affiche vendredi, Alkaline a occupé la soirée du samedi, avant la clôture confiée à Wizkid dimanche. Tiwa Savage, Olamide, Sarkodie, Adekunle Gold et plusieurs artistes internationaux figuraient également parmi les noms annoncés par les organisateurs.

Une carrière devenue mondiale

En quinze ans, Wizkid a largement dépassé les frontières du Nigeria. Le succès international de « Essence », enregistré avec Tems, a renforcé son statut de figure centrale de l’afrobeats, tandis que sa participation à « Brown Skin Girl » de Beyoncé lui a valu une récompense aux Grammy Awards.

Le chanteur a aussi multiplié les collaborations et les scènes internationales, contribuant à installer l’afrobeats parmi les courants majeurs de la pop mondiale. En juillet, une autre clôture de festival avait déjà replacé Wizkid au cœur des conversations autour de sa rivalité avec Burna Boy. Son catalogue compte notamment Ayo, Made in Lagos, More Love, Less Ego et Morayo.

Pour l’Afro Plus Fest, la présence de Wizkid en clôture illustre également la montée en puissance du rendez-vous. Les organisateurs avaient annoncé cette année une formule étendue sur trois jours au Northwest Stadium Complex, après une première édition organisée sur une seule journée en 2025.

La soirée du 6 septembre aura donc réuni deux symboles : la croissance d’un festival tourné vers les cultures afro-caribéennes et le cap des quinze ans de carrière d’un artiste devenu l’une des principales vitrines de la musique nigériane dans le monde.