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Ismaël Lô fêtera ses 70 ans le 30 août 2026

Le chanteur, guitariste et harmoniciste sénégalais Ismaël Lô fêtera ses 70 ans le dimanche 30 août 2026. Cette date remet en lumière un parcours qui a pris une dimension internationale au début des années 1990 avec Tajabone.

Mohamed ISSA
Publié le à
Musiques
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Ismaël Lô fêtera ses 70 ans le 30 août 2026
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Né le 30 août 1956 à Dogondoutchi, au Niger, l’artiste est issu d’un père sénégalais et d’une mère nigérienne. Il a ensuite grandi au Sénégal, pays auquel sa trajectoire musicale reste principalement associée.

Tajabone a marqué le décollage de sa carrière au-delà de l’Afrique de l’Ouest au début des années 1990. Jammu Africa, compilation parue en 1996, figure aussi parmi les repères de cette trajectoire musicale.

Cette présence s’est prolongée sur scène en 2026. Le Kriol Jazz Festival l’a inscrit à sa programmation du 11 avril 2026 à Praia, où il figurait encore à l’affiche quelques mois avant cet anniversaire.

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