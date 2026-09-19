Dydy Yeman : « Casse tes reins » cumule dix semaines au sommet de YouTube Côte d’Ivoire

« Casse tes reins » de Dydy Yeman cumule désormais dix semaines à la première place du classement hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire. Sur la semaine achevée le 10 septembre 2026, le titre reste numéro un avec 964 843 lectures, pour une onzième semaine de présence dans le tableau.

La dynamique se prolonge sur les relevés quotidiens. Le classement disponible au 16 septembre maintient encore le morceau en tête avec 212 394 lectures sur les deux jours couverts, devant « Matata » de Tazeboy. La performance ne repose donc pas seulement sur le relevé hebdomadaire arrêté six jours plus tôt.

Sorti le 25 juin 2026, « Casse tes reins » est un single de deux minutes publié sous le label Le Dydy Yeman. Deux mois et demi après sa mise en ligne, le morceau conserve ainsi la première place d’un classement ivoirien où les nouveautés se succèdent rapidement.

Le cap des dix semaines au sommet prolonge une progression déjà visible fin août. Au 27 août, le titre comptait huit semaines à la première place du classement hebdomadaire YouTube Côte d’Ivoire. Deux relevés plus tard, le compteur atteint désormais dix semaines au sommet.

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Dydy Yeman place aussi « Enjaillement » dans le Top 5

Dydy Yeman ne s’appuie pas uniquement sur « Casse tes reins ». Dans le relevé quotidien du 16 septembre, son récent single « Enjaillement » occupe la quatrième place avec 118 728 lectures sur les deux jours observés, tandis que « Tu as raison » apparaît également dans le Top 20.

Sur le classement hebdomadaire arrêté au 10 septembre, « Casse tes reins » devance « Matata » de Tazeboy, crédité de 791 600 lectures, et « Naigaidjan » de Himra, troisième avec 544 083. Le titre de Dydy Yeman conserve une avance de plus de 173 000 lectures sur son poursuivant direct sur cette semaine.