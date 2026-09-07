Louane annonce sur Instagram la sortie de son sixième album, Watch Out, prévu le 27 novembre

La chanteuse franxc3xa7aise Louane a annoncxc3xa9, lundi 7 septembre 2026 sur Instagram, la sortie de son sixixc3xa8me album studio, intitulxc3xa9 Watch Out, prxc3xa9vue le 27 novembre. L’artiste a dxc3xa9voilxc3xa9 la pochette du disque, sur laquelle elle pose en soutien-gorge, une image qu’elle prxc3xa9sente comme un geste de sincxc3xa9ritxc3xa9 plutxc3xb4t qu’une provocation.

Les prxc3xa9commandes de l’album seront ouvertes xc3xa0 partir du 14 septembre, une semaine aprxc3xa8s l’annonce. Cette sortie intervient alors que Louane fxc3xaate, cette annxc3xa9e, ses dix ans de carrixc3xa8re, entamxc3xa9e en 2013 avec sa participation xc3xa0 l’xc3xa9mission The Voice : la plus belle voix.

Interrogxc3xa9e en mai dernier au micro de NRJ sur le contenu de ce nouvel opus, la chanteuse avait expliquxc3xa9 : « C’est un album qui est trxc3xa8s vulnxc3xa9rable et du coup c’est un ‘Watch out’ qui veut dire ‘fais attention avec de la douceur, avec de l’attention’. » Elle avait ajoutxc3xa9 ne pas avoir encore abordxc3xa9 certains sujets personnels dans ses prxc3xa9cxc3xa9dents disques.

Fin aoxc3xbbt, Louane avait dxc3xa9jxc3xa0 commencxc3xa9 xc3xa0 dxc3xa9voiler l’univers de ce sixixc3xa8me album. « La DA, c’est : j’ai 30 ans, je fais ce qui me plaxc3xaet. Pas de mode d’emploi, pas de grande explication, juste de la musique », avait-elle rxc3xa9sumxc3xa9, xc3xa9cartant toute volontxc3xa9 de rechercher un succxc3xa8s viral.

Une annxc3xa9e chargxc3xa9e entre mariage, thxc3xa9xc3xa2tre et campagne publicitaire

Ce nouvel album arrive dans une pxc3xa9riode particulixc3xa8rement dense pour l’artiste. Louane s’est marixc3xa9e avec Florian Rossi au cours de l’annxc3xa9e 2026, entre plusieurs projets professionnels.

Elle se produit actuellement sur scxc3xa8ne au thxc3xa9xc3xa2tre Fontaine, xc3xa0 Paris, dans la pixc3xa8ce 2:22, A Ghost Story. Elle est par ailleurs devenue le visage de la nouvelle campagne publicitaire de la marque de cosmxc3xa9tiques Charlotte Tilbury.

Une pochette assumxc3xa9e comme un tournant artistique

La photo choisie pour la pochette de Watch Out montre Louane txc3xaate baissxc3xa9e, un anneau au cou et ses tatouages visibles, dans une esthxc3xa9tique volontairement sobre que l’artiste revendique comme fidxc3xa8le xc3xa0 son image.

Watch Out succxc3xa8de xc3xa0 plusieurs singles dxc3xa9jxc3xa0 parus ces derniers mois et xc3xa0 un premier album, Chambre 12, paru en 2015. L’album sera disponible en prxc3xa9commande xc3xa0 partir du 14 septembre, avant sa sortie prxc3xa9vue le 27 novembre.