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Taylor Swift retrouve le sommet des radios country américaines après 13 ans

Taylor Swift renoue avec le sommet des radios country américaines. Son titre « I Knew It, I Knew You », écrit pour Disney et Pixar et intégré à la bande originale de Toy Story 5, s’est hissé à la première place du classement Mediabase country pour la semaine du 30 août au 6 septembre 2026.

Yves YAPO
Publié le à
Musiques
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Taylor Swift retrouve le sommet des radios country américaines après 13 ans
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Le morceau a gagné trois places en une semaine pour prendre la tête du classement. Il a été le titre le plus diffusé par le panel de radios country suivi par Mediabase sur la période, marquant le retour de la chanteuse au numéro un de ce format pour la première fois depuis treize ans.

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Cette nouvelle performance porte à quatorze le nombre de numéros un de Taylor Swift sur les radios country américaines, dont treize en tant qu’artiste principale. Un jalon symbolique pour une star devenue une référence mondiale de la pop après avoir commencé sa carrière dans la country à Nashville.

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Sorti le 5 juin, « I Knew It, I Knew You » a été écrit et produit par Taylor Swift avec Jack Antonoff. La chanson s’inspire du personnage de Jessie, la cow-girl de l’univers Toy Story, et assume une couleur country qui fait écho aux débuts de la chanteuse.

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Un retour aux racines country

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Ce succès radiophonique prolonge un parcours déjà spectaculaire pour le morceau. À sa sortie, « I Knew It, I Knew You » avait débuté directement à la première place du Billboard Hot 100, devenant le quinzième numéro un de Taylor Swift sur le classement général américain des singles.

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Le titre avait également créé l’événement sur le classement Billboard Country Airplay en entrant directement dans le Top 10. Avec une arrivée à la huitième place, Taylor Swift était devenue la première femme à lancer un morceau aussi haut dans ce classement depuis sa création en 1990.

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La chanteuse a accompagné cette remontée dans l’univers country par plusieurs apparitions sur les radios spécialisées américaines début septembre. Elle y a notamment évoqué l’écriture du morceau avec Jack Antonoff et leur volonté de respecter l’héritage musical de Randy Newman, figure indissociable de la saga Toy Story.

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