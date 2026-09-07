Violences conjugales : Greg Guillotin reconnaît les faits, Cyril Hanouna réagit sur TBT9

L’humoriste et YouTubeur français Greg Guillotin, dont la chaîne compte environ 4,5 millions d’abonnés, a de nouveau reconnu publiquement avoir été violent envers son ex-compagne, ce lundi 7 septembre 2026, dans un message diffusé sur le plateau de l’émission TBT9. Cette prise de parole intervient après le dépôt, le 17 juin, d’une plainte pour violences conjugales visant l’humoriste auprès du tribunal judiciaire d’Évry, dans l’Essonne.

Diffusée sur C8 et produite par Cyril Hanouna, l’émission a consacré une partie de son numéro à cette affaire. L’animateur a raconté avoir été prévenu par un message de Greg Guillotin quelques jours plus tôt, l’informant que l’Agence France-Presse (AFP) s’apprêtait à révéler l’existence de la plainte. « J’ai cru à une blague, je tombe des nues », a-t-il réagi à l’antenne, avant de qualifier de « choquantes » les images et éléments présentés par son chroniqueur Gilles Verdez.

Selon la plainte déposée par son ex-compagne, âgée de 27 ans, les faits dénoncés se seraient étalés entre 2019 et 2026. Les deux anciens partenaires se seraient rencontrés alors qu’elle avait 19 ans et lui 35. La plainte fait notamment état de coups portés en avril 2022, d’un coup de pied en décembre 2022 aux Maldives, de gifles et de coups au Maroc en 2023, puis d’un coup de poing à l’œil en 2024, ainsi que d’insultes et d’une surveillance par caméras au domicile.

Interrogé par la presse dès le 5 septembre, Greg Guillotin avait déjà admis les faits sans chercher à les minimiser. « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », avait-il déclaré, ajoutant : « Pendant des années, j’ai fait rire des millions de gens. Chez moi, à plusieurs reprises, j’ai aussi été violent. »

Un message enregistré pour TBT9

Dans le message diffusé sur le plateau de TBT9, Greg Guillotin a réitéré cette reconnaissance. Il aurait notamment expliqué ne vouloir « chercher aucune excuse » et ne demander « à personne d’être indulgent » avec lui, tout en s’adressant directement à son ancienne compagne pour lui dire ne réclamer « ni pardon, ni réponse » de sa part.

L’humoriste a également indiqué avoir entamé un suivi psychiatrique afin de travailler sur l’origine de ses comportements violents, affirmant vouloir poursuivre cette démarche « aussi longtemps qu’il faudra ».

Une procédure judiciaire en cours

L’affaire, révélée début septembre par l’AFP selon plusieurs médias, reste à ce stade une procédure judiciaire en cours : la plainte déposée en juin n’a pas encore donné lieu à des suites judiciaires rendues publiques. Cyril Hanouna, qui produit Greg Guillotin depuis plusieurs années à travers ses formats de caméras cachées, n’a pas annoncé de décision concernant leur collaboration.