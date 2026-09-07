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Etats-Unis: la chanteuse Ciara annonce attendre son cinquième enfant

La famille de Ciara et Russell Wilson va bientôt s’agrandir. La chanteuse américaine a annoncé attendre son cinquième enfant, partageant la nouvelle avec ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Romaric Déguénon
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Etats-Unis: la chanteuse Ciara annonce attendre son cinquième enfant
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La chanteuse et compositrice américaine Ciara Princess Wilson a annoncé dimanche qu’elle attendait son cinquième enfant avec son mari, le joueur de football américain Russell Wilson.

L’artiste a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram, où elle a publié une vidéo ainsi que plusieurs photos d’elle. Elle a accompagné sa publication d’un message évocateur : « Une personne de plus à aimer ».

Avant son mariage avec Russell Wilson, Ciara a notamment partagé la vie du rappeur Bow Wow. Les deux artistes avaient entamé une relation en 2004 avant de se fiancer, puis de se séparer en 2006.

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