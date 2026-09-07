Etats-Unis: la chanteuse Ciara annonce attendre son cinquième enfant
La famille de Ciara et Russell Wilson va bientôt s’agrandir. La chanteuse américaine a annoncé attendre son cinquième enfant, partageant la nouvelle avec ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.
La chanteuse et compositrice américaine Ciara Princess Wilson a annoncé dimanche qu’elle attendait son cinquième enfant avec son mari, le joueur de football américain Russell Wilson.
L’artiste a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram, où elle a publié une vidéo ainsi que plusieurs photos d’elle. Elle a accompagné sa publication d’un message évocateur : « Une personne de plus à aimer ».
Avant son mariage avec Russell Wilson, Ciara a notamment partagé la vie du rappeur Bow Wow. Les deux artistes avaient entamé une relation en 2004 avant de se fiancer, puis de se séparer en 2006.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.