Teri Hatcher succède à Vanessa Williams dans la comédie musicale Le Diable s’habille en Prada

Teri Hatcher va incarner Miranda Priestly dans la comédie musicale Le Diable s’habille en Prada, à partir du 20 octobre 2026 au Dominion Theatre, dans le West End londonien. L’actrice américaine de 61 ans, connue pour son rôle de Susan Mayer dans Desperate Housewives, succède à Vanessa Williams, qui tenait le rôle depuis la création du spectacle.

Selon le calendrier communiqué par la production, Teri Hatcher tiendra le rôle jusqu’au 6 février 2027. Entre le départ de Vanessa Williams, prévu autour du 19 septembre, et l’arrivée de sa remplaçante, c’est l’actrice britannique Debbie Kurup qui assurera l’intérim, du 21 septembre au 17 octobre.

Interrogée par le magazine HELLO! à Paris, Teri Hatcher s’est dite enthousiaste à l’idée de s’installer à Londres pour ce nouveau rôle. « J’ai tellement vécu et évolué, et je vais pouvoir intégrer tout cela à mon interprétation du Diable s’habille en Prada », a-t-elle confié.

L’actrice a expliqué avoir reçu l’encouragement de sa fille Emerson, 28 ans, qui avait assisté à une représentation avec Vanessa Williams dans le rôle-titre avant de convaincre sa mère de se lancer dans l’aventure.

Des échanges avec l’équipe en place

Avant de prendre officiellement la relève, Teri Hatcher a pris contact avec Vanessa Williams ainsi qu’avec Matt Henry, qui interprète Nigel, le collègue de Miranda dans la comédie musicale, afin de préparer sa propre interprétation du personnage.

L’actrice connaît par ailleurs bien l’univers du Diable s’habille en Prada : grande admiratrice du film original sorti en 2006, elle a également suivi sa suite, sortie cette année et réunissant à nouveau Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci.

Ce rôle marque un changement de registre pour Teri Hatcher, plus habituée aux plateaux de télévision qu’aux planches londoniennes, où elle avait toutefois déjà fait ses débuts sur scène dans une tournée américaine de la comédie musicale Cabaret.