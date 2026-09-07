Nagui : Maud Verdeyen, ancienne candidate de la Star Academy, rejoint l’équipe de N’oubliez pas les paroles

Nagui : Maud Verdeyen, ancienne candidate de la Star Academy, rejoint l’équipe de N’oubliez pas les paroles
L’actrice belge Maud Verdeyen, ancienne candidate de la Star Academy, a rejoint l’équipe de casting de N’oubliez pas les paroles, l’émission de Nagui diffusée sur France 2. Son nom est récemment apparu au générique de fin du programme, aux côtés de l’équipe de production.
Révélée en 2005 lors de la cinquième saison de la Star Academy, l’artiste s’était ensuite tournée vers la comédie après avoir suivi des cours de théâtre. Elle a notamment incarné Marion dans Sous le soleil, puis Camille Valence dans Commissaire Valence aux côtés de Bernard Tapie, avant de rejoindre le casting d’Hollywood Girls sur NRJ12. Au cinéma, elle a joué dans 15 ans et demi, aux côtés de Daniel Auteuil, et au théâtre dans Famille de stars.
Ce recrutement intervient alors que N’oubliez pas les paroles a connu plusieurs départs dans son équipe cette année : en janvier, les deux guitaristes de l’émission, Fabrice et Jean-Luc, avaient quitté le programme, Jean-Luc étant remplacé par Bertrand Commère.
L’émission continue par ailleurs de battre son plein grâce à sa maestro Céline. Après avoir dépassé les 80 000 euros de gains le 3 septembre pour neuf victoires, la candidate a franchi la barre des 101 000 euros le 5 septembre, portée par sa onzième victoire, avant de conserver sa place lors de l’émission suivante et de porter son total à 111 000 euros, pour treize victoires en tout.
Une revenante familière du télécrochet
Maud Verdeyen avait déjà repris contact avec l’univers de la Star Academy à l’occasion du prime des vingt ans de l’émission, où elle avait retrouvé d’anciens camarades de promotion. Son arrivée dans l’équipe de N’oubliez pas les paroles confirme son maintien dans le paysage audiovisuel, deux décennies après sa participation au télécrochet.
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