ZEvent 2026 : record de 32,9 millions d’euros de dons pour l’ultime édition à Montpellier

La dixième édition du ZEvent s’est achevée lundi 7 septembre 2026 à Montpellier sur un total record de 32,9 millions d’euros de dons, au profit de 22 associations caritatives. Ce montant double celui de l’édition 2025 et dépasse à lui seul les 58 millions d’euros cumulés lors des neuf éditions précédentes.

Pendant cinquante heures, plus de 280 streamers, dont 80 présents sur place au Corum de Montpellier, se sont relayés pour inciter les internautes au don, rapporte Midi Libre. Plus de 1,7 million de dons ont été enregistrés, pour une moyenne de 10 euros par contribution.

Plusieurs personnalités ont marqué l’événement par des dons spectaculaires. Le duo Bigflo et Oli a versé 100 000 euros, tandis que le rappeur Gims a fait un don de 50 000 euros accompagné d’un disque de platine. Le streamer Mastu a, de son côté, dépassé à lui seul les cinq millions d’euros grâce à une tombola dotée de lots exceptionnels, dont des maillots dédicacés de Zinedine Zidane et de Lionel Messi ainsi qu’un script signé Christopher Nolan.

L’édition 2026 a également été marquée par des échanges très suivis entre streamers et invités. Sur le canal du streamer Anyme, l’animateur de télévision Camille Combal, venu relever des défis caritatifs, a été interrogé sur sa vie privée par son hôte, qui a jugé peu convaincante sa réponse sur le sujet.

Une édition présentée comme la dernière du genre

Lancé il y a dix ans, le ZEvent s’est imposé comme l’un des plus grands rassemblements caritatifs portés par des créateurs de contenu en France. Plusieurs médias ont qualifié cette dixième édition d’« ultime », sans que les organisateurs ne détaillent pour l’instant les modalités d’une éventuelle suite.