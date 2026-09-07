Nigeria: Stanley Ontop interpelle Regina Daniels sur sa supposée réconciliation avec Ned Nwoko

La présence de Regina Daniels au domicile de son ex-époux, Ned Nwoko, relance les spéculations sur une éventuelle réconciliation du couple, près d’un an après leur séparation. Alors que les images ont suscité de nombreuses réactions au Nigeria, l’acteur Stanley Ontop a interpellé la comédienne, tandis que sa sœur assure qu’elle était simplement venue rendre visite à ses enfants.

L’acteur et militant nigérian Stanley Ajemba, connu sous le nom de Stanley Ontop, a réagi aux rumeurs faisant état d’une possible réconciliation entre Regina Daniels et son époux, le sénateur Ned Nwoko. La relation entre les deux personnalités fait de nouveau parler d’elle au Nigeria, près d’un an après leur séparation très médiatisée. Cette période avait notamment été marquée par des accusations de mauvais traitements et de violences conjugales.

La polémique a pris une nouvelle ampleur après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant Regina Daniels au domicile de Ned Nwoko. Les images ont rapidement suscité de nombreuses réactions, notamment parmi les Nigérians et certaines célébrités qui avaient apporté leur soutien à l’actrice lors de ses difficultés avec le sénateur.

Face aux spéculations, Destiny Daniels, la sœur de Regina, a toutefois démenti toute réconciliation entre les deux époux. Dans une publication sur sa story Instagram, elle a expliqué que la présence de l’actrice auprès de Ned Nwoko s’expliquait simplement par une visite à ses enfants. De son côté, Stanley Ontop a interpellé publiquement Regina Daniels, alors que les interrogations se multiplient sur la nature actuelle de sa relation avec le sénateur.