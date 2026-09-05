Après avoir quitté Cyril Hanouna et TPMP, Kelly Vedovelli en robe de mariée

Kelly Vedovelli, ancienne chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8, a publié début septembre 2026 une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle apparaît vêtue d’une robe de mariée blanche. Dans cette séquence, elle donne rendez-vous à ses abonnés mardi 8 septembre à 18h sur sa chaîne YouTube, sans préciser la nature de l’annonce à venir.

Dans la vidéo, Kelly Vedovelli apparaît de dos, au milieu de plusieurs robes suspendues, devant un décor où s’affiche le mot « LOVE » en lettres noires sur fond doré. Un message accompagne les images : « J’ai l’honneur de vous inviter demain à 18h […] sur ma chaîne YouTube ». La bande sonore reprend notamment les paroles « I think I wanna marry you », extraites d’une chanson populaire.

Cette publication intervient quelques mois après la naissance de ses jumelles, Céleste et Esmée, au début du mois de juin 2026, qu’elle a eues avec son compagnon, le basketteur Marvin Laplace-Gomis. Le couple avait officialisé sa relation dans la foulée de cet accouchement.

Âgée de 35 ans, Kelly Vedovelli a définitivement quitté TPMP après plusieurs années de collaboration avec Cyril Hanouna, sur fond de rumeurs récurrentes concernant une relation amoureuse entre les deux anciens collègues, que l’intéressée a démenties à plusieurs reprises. Depuis la naissance de ses filles, elle a également répondu publiquement à des critiques sur ses méthodes maternelles, rappelant notamment devoir donner 16 biberons par jour à ses jumelles.

Le contenu exact de l’annonce n’a pas été précisé

Ni Kelly Vedovelli ni son entourage n’ont indiqué, au moment de la publication de la vidéo, s’il s’agit de l’annonce d’un mariage avec le père de ses filles ou du lancement d’un nouveau projet vidéo sur sa chaîne YouTube. Le rendez-vous fixé au mardi 8 septembre à 18h doit permettre de lever cette incertitude.