Le domicile de Philippe Bouvard cambriolé à Cannes pendant ses obsèques

Le domicile cannois de Philippe Bouvard a été la cible d’un cambriolage dans l’après-midi du lundi 31 août 2026. Les malfaiteurs ont profité de l’absence totale d’occupants pour pénétrer dans les lieux, au moment précis où se déroulait la tenue de ses obsèques en l’église Notre-Dame-de-Bon-Voyage.

Le célèbre homme de lettres et de radio venait tout juste de disparaître après avoir marqué l’histoire des médias français. L’ancien journaliste et animateur emblématique des Grosses Têtes s’est éteint le 24 août 2026 à Cannes à l’âge de 96 ans, laissant derrière lui une immense carrière saluée par le public et ses pairs.

Alertés après la fin de la cérémonie d’adieu, les proches de la victime ont constaté la disparition de plusieurs effets personnels de valeur. Selon la plainte déposée par la famille du défunt, le préjudice porte sur un bijou de valeur et une importante somme d’argent en numéraire qui avaient été conservés au sein de l’appartement.

Dépêchées immédiatement sur les lieux pour examiner la scène et procéder aux prélèvements d’empreintes, les autorités ont relevé des circonstances techniques particulières. Les premières constatations effectuées sur place par les enquêteurs n’ont mis en évidence aucune trace d’effraction sur les différents accès de l’appartement.

Les investigations confiées au commissariat de Cannes

Une enquête a été ouverte par le commissariat de police de Cannes pour reconstituer les allées et venues dans l’immeuble et identifier le profil des auteurs. Les forces de l’ordre procèdent à l’audition du voisinage et à la vérification des dispositifs de sécurité du secteur afin de retrouver la trace des biens dérobés.