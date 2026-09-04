Agathe Auproux a détaillé, jeudi 3 septembre 2026, ses relations avec ses collègues de l’émission « Tout beau tout n9uf » (TBT9), diffusée sur W9, lors d’une session de questions-réponses sur Instagram. De retour sur le plateau depuis le 31 août après six ans d’absence, la chroniqueuse a affirmé n’avoir « pas adressé un mot » à Isabelle Morini-Bosc lors de l’émission du mardi précédent, précisant que les rapports entre elles restent « inexistants ».

Cette prise de parole intervient quelques jours après son retour très commenté dans l’émission animée par Cyril Hanouna, qu’elle avait quittée en 2019, après un passage par Touche pas à mon poste (TPMP) et Balance ton post, à la suite d’un combat contre le cancer.

Interrogée par ses abonnés sur son collègue préféré, Agathe Auproux a répondu sans détour : « Gilles Verdez. » À la question inverse, elle a d’abord tenté d’éluder avant de préciser : « Personne, n’abusez pas. Collègue avec laquelle j’ai le moins d’atomes crochus : Isabelle Morini-Bosc. » Elle a ajouté : « Sans doute qu’elle ne m’a jamais trop appréciée et c’est parfaitement ok. Nous n’avons rien en commun (…) et c’est vraiment la seule avec qui les rapports sont inexistants, sans être hostiles. »

Interrogée sur les critiques que son retour pourrait susciter, elle a répondu : « Je suis à même de comprendre tous les points de vue tant qu’ils sont argumentés », avant de défendre Cyril Hanouna, qu’elle fréquente depuis dix ans : « Le personnage de Cyril en lui-même est clivant, je le conçois. Mais je préfère me fier à mon opinion sur lui, qu’à l’opinion de ceux qui le connaissent à travers des extraits sur X. »

Un retour accueilli avec bienveillance sur le plateau

Avant son arrivée sur le plateau, ses nouveaux camarades avaient multiplié les compliments à son sujet. « Elle a un avis sur tout, elle argumente tout, je suis très content », avait déclaré Gilles Verdez. « Elle est brillante », avait renchéri Géraldine Maillet.

Sur le plateau, Agathe Auproux avait exprimé sa joie de retrouver l’émission de ses débuts : « Je suis très contente d’être ici, merci de me renouveler votre confiance. Je suis heureuse de retrouver tout le monde et d’en découvrir d’autres. » Elle a précisé sur Instagram s’être attendue à des critiques sur son retour, avant de constater que ses nouveaux collègues avaient salué ses qualités d’analyse durant l’émission.

La chroniqueuse a par ailleurs salué l’accueil des équipes techniques, de la sécurité au maquillage en passant par la production, qu’elle a qualifié de sincère.