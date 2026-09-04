Christophe Licata officialise sa rupture avec Coralie et défend Lucie Bernardoni

Le danseur professionnel Christophe Licata a officialisé le 4 septembre 2026 sur ses réseaux sociaux sa séparation d’avec son épouse Coralie. Cette annonce publique scelle la conclusion d’un parcours partagé de plus de vingt ans de vie commune, dont quatorze années passées sous les liens du mariage, marquant un tournant majeur dans l’existence de l’artiste.

Le danseur emblématique des programmes télévisés de TF1 a choisi de prendre la parole dans la foulée immédiate d’un article publié par le magazine Voici. Ce dossier relatait les coulisses supposées de leur séparation, incitant le chorégraphe à s’exprimer directement auprès de ses abonnés pour rétablir sa vérité face aux affirmations du média.

Dans son message, Christophe Licata a affirmé avec insistance ne pas avoir quitté Coralie pour sa nouvelle compagne, balayant ainsi les allégations extérieures. L’artiste a également demandé publiquement de laisser Lucie Bernardoni en dehors de ce conflit, refusant que son nom soit associé aux tensions ou instrumentalisé dans les spéculations entourant sa vie privée.

L’artiste a tenu à expliciter les véritables causes de cette rupture en soulignant que son couple avait été jalonné de nombreuses épreuves au fil des années. Il a ainsi expliqué que son mariage avait traversé des difficultés répétées et des crises insurmontables, qui ont fini par dégrader l’entente conjugale et ont conduit à cette issue inéluctable.

La priorité accordée à l’équilibre familial

Désormais engagés sur des chemins séparés, les deux anciens partenaires concentrent leur attention sur la gestion de leur sphère privée. Le couple parental s’accorde sur la préservation et le bien-être de leur fils Livio, plaçant l’équilibre et la protection de l’enfant au cœur de cette transition familiale concertée.