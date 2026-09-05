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Une fête prénuptiale vire à la bagarre entre invitées

Une fête prénuptiale organisée avant un mariage a dégénéré après une altercation impliquant plusieurs invitées. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre les participantes se battre et se tirer les cheveux, tandis que les circonstances exactes de la dispute restent inconnues.

Romaric Déguénon
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Une fête prénuptiale vire à la bagarre entre invitées
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Une fête prénuptiale organisée à l’occasion d’un mariage prochain a tourné au chaos après une violente altercation entre plusieurs invitées. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre plusieurs femmes en venir aux mains, échangeant des coups et se tirant les cheveux, sous les yeux médusés des autres participants.

Les circonstances précises à l’origine de la dispute restent pour l’heure inconnues. La séquence, devenue virale, a néanmoins provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes ont déploré la tournure prise par les festivités. Parmi les commentaires publiés en réaction à la vidéo, une utilisatrice identifiée sous le nom d’@Adaeze a ironisé sur la situation : « Imaginez-vous en train de préparer votre fête prénuptiale et que vos invités la transforment en ring de boxe. »

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