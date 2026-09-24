Rema met fin aux rumeurs de brouille avec Davido
Le chanteur nigérian Rema a réagi aux rumeurs faisant état de tensions avec Davido. Interrogé sur ses relations avec les autres figures de l’afrobeat, l’artiste a assuré n’avoir aucun problème avec ses pairs et a réaffirmé son respect pour les pionniers du genre.
Divine Ikubor, plus connu sous le nom de Rema, a décidé de mettre les choses au clair. L’interprète de « Calm Down » s’est exprimé sur les spéculations concernant une prétendue brouille avec Davido, lors d’une interview accordée à Ebro Darden et Laura Stylez. Le chanteur nigérian a catégoriquement écarté l’idée d’un conflit avec la star de l’afrobeat. Interrogé directement sur ses relations avec les autres artistes du milieu, il a qualifié les informations circulant à son sujet de simples rumeurs.
« Ce ne sont que des rumeurs. Oh mon Dieu, ce ne sont que des rumeurs ! Depuis le début, je n’ai jamais eu de problèmes avec les artistes. Je veux dire que j’ai un immense respect pour les pionniers », a déclaré Rema. L’artiste a également insisté sur son état d’esprit et ses priorités. « Je ne cherche pas les ennuis. Je veux juste faire de la bonne musique, je ne veux pas me battre », a-t-il ajouté. Avec cette sortie, Rema écarte donc les spéculations autour d’une éventuelle rivalité avec Davido et affirme vouloir se concentrer sur sa carrière musicale.
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