La mort d’Hayden Panettiere attribuée à une intoxication accidentelle

La mort d’Hayden Panettiere a été classée comme accidentelle, plus d’un mois après le décès de l’actrice américaine à 36 ans. Le bureau du médecin légiste du comté de Greenville a attribué le décès aux effets toxiques du fentanyl combiné à plusieurs médicaments.

Le rapport cite également le 4-ANPP, un composé lié au fentanyl, ainsi que l’alprazolam, le méthocarbamol et la quétiapine. Aucun traumatisme ayant contribué à la mort n’a été relevé lors de l’autopsie, selon les conclusions officielles rapportées mardi 22 septembre par l’Associated Press, People et le Guardian.

Hayden Panettiere avait été retrouvée inconsciente le 16 août dans une résidence de Greenville, en Caroline du Sud. Les secours avaient tenté de la réanimer avant de constater son décès. La police avait indiqué n’avoir relevé aucun signe d’acte criminel, tandis que l’enquête restait ouverte.

La cause désormais établie intervient après plusieurs semaines d’investigations. La DEA avait notamment participé aux vérifications menées après sa mort, sans communiquer publiquement sur son intervention.

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Révélée enfant, Hayden Panettiere s’était fait connaître dans les séries Heroes et Nashville, ainsi que dans plusieurs films de la franchise Scream. Deux fois nommée aux Golden Globes pour Nashville, elle laisse une fille, Kaya, née en 2014 de sa relation avec l’ancien boxeur Wladimir Klitschko.