Natalie Portman aurait accouché de son premier enfant avec Tanguy Destable

Selon des informations relayées samedi 5 septembre 2026 par le magazine américain People, l’actrice Natalie Portman, 45 ans, aurait donné naissance à son troisième enfant, le premier avec son compagnon, le musicien et compositeur français Tanguy Destable. L’accouchement se serait déroulé à Paris, fin août, mais ni l’actrice ni son entourage n’ont confirmé officiellement l’information à ce stade.

Natalie Portman est déjà mère d’un fils, Aleph, 15 ans, et d’une fille, Amalia, 9 ans, nés de sa relation avec le chorégraphe Benjamin Millepied. Le couple, ensemble pendant treize ans, s’était séparé en 2023. Quelques mois plus tard, l’actrice a débuté une relation avec Tanguy Destable, 46 ans, compositeur et réalisateur artistique connu sous le nom de scène Tepr, originaire de Morlaix. Ce dernier est déjà père de deux fils, nés en 2016 et 2020, d’une précédente relation avec l’actrice et réalisatrice Louise Bourgoin.

La grossesse de Natalie Portman avait été rendue publique en avril 2026. Interrogée par le magazine Harper’s Bazaar durant cette grossesse, l’actrice avait confié : « Tanguy et moi sommes ravis. C’est une chose si belle et si joyeuse, mais aussi si compliquée. J’en suis pleinement consciente et très reconnaissante ». Elle avait ajouté qu’il s’agissait probablement de sa dernière grossesse.

Selon des clichés publiés par le site américain Page Six, l’enfant serait un garçon, une information que le couple n’a pas confirmée. Le sexe et le prénom du bébé n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucune annonce officielle.

Une discrétion assumée par l’actrice

Habituée à préserver sa vie privée, Natalie Portman avait par le passé salué la qualité du système de santé français, ce qui expliquerait son choix de Paris pour cette naissance. Ni elle ni Tanguy Destable ne se sont exprimés publiquement depuis les informations rapportées par People, et aucune photo officielle de l’enfant n’a été diffusée.