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M6 prépare un documentaire sur les parcours face au cancer

M6 doit prochainement diffuser « Cancer : la vie devant », un documentaire de 90 minutes réalisé par Juliette Paquin et produit par Elephant. Puremédias, dans un article de Léa Stassinet, rapporte cette annonce.

Angelo TOURÉ
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M6 prépare un documentaire sur les parcours face au cancer
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Florent Pagny, Clémentine Célarié, Jarry, Carla Bruni, Yaël Braun-Pivet, Bernard de La Villardière, Alice Detollenaere, Camille Lacourt, Eloïse Appelle et Arthur Sadoun figurent parmi les personnalités annoncées. Puremédias indique aussi que le programme doit donner la parole à Adrien et à sa famille, ainsi qu’à Osvaldina, Étienne, Virginie et ses deux sœurs.

Près de quatre millions de personnes vivent en France avec ou après un diagnostic de cancer, et cinq millions de personnes sont aidantes, selon l’Institut national du cancer.

Juliette Paquin avait déjà réalisé « Santé mentale : briser le tabou », diffusé par M6 en mai 2025, selon Puremédias. De son côté, Gustave Roussy fixe l’objectif de guérir 80 % des patients atteints de cancer d’ici à 2040.

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