Justin et Hailey Bieber dévoilent une séance photo intime pour la première couverture de WYouth

Justin et Hailey Bieber s’affichent dans un registre particulièrement complice pour la première couverture de WYouth, nouveau magazine jeunesse lancé par l’équipe de W Magazine. Le couple a lui-même réalisé une partie des images dévoilées lundi 7 septembre, dans une série de portraits intimes et spontanés.

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Sur les clichés publiés par WYouth, le chanteur canadien et la fondatrice de Rhode échangent baisers et gestes tendres dans plusieurs mises en scène, notamment à la maison. Le magazine présente cette séance comme un aperçu de leur vie à deux loin du tumulte médiatique.

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Hailey et Justin Bieber ont également répondu ensemble à un court questionnaire sur leurs goûts personnels. Ils évoquent leurs villes préférées, leurs films favoris, leurs habitudes pour se détendre et quelques références musicales, dans un ton volontairement léger.

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Cette apparition intervient à quelques jours de leur huitième anniversaire de mariage. Le couple s’était marié civilement en septembre 2018 avant d’organiser une seconde cérémonie l’année suivante. Ils sont aujourd’hui parents d’un garçon, Jack Blues.

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Ces derniers mois, leur relation a régulièrement fait l’objet de spéculations dans la presse people. Justin Bieber avait déjà réagi publiquement à certaines rumeurs concernant son couple, tandis qu’un autre épisode avait alimenté les commentaires après une dispute racontée par le chanteur. Ces précédents avaient été suivis de nouvelles apparitions publiques du couple.

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Le premier numéro de WYouth doit paraître en kiosque le 15 septembre. La publication, pensée autour de la culture pop, de la mode et de la créativité des jeunes générations, réunit également plusieurs artistes et personnalités du moment.