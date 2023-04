Teeyah de nouveau célibataire: la chanteuse séparée de son mari Carlo Vieira

- Publicité-

La chanteuse ivoirienne et présentatrice télé, Teeyah s’est séparée d’avec son mari, l’agent sportif Carlo Vieira. La nouvelle de leur séparation fait le choux gras des réseaux sociaux et des médias People depuis la semaine dernière.

Teeyah est de nouveau un cœur à prendre. En couple depuis des années avec l’ancien manager de la sélection nationale ivoirienne de Basket et conseiller en gestion des patrimoines pour Basketteurs professionnels Carlo Vieira, avec qui elle a eu deux enfants, Teeyah a décidé de mettre fin à leur union.

Les vraies raisons de la séparation du couple ne sont pas dévoilées. Ce qui se justifie quand on sait que les deux tourtereaux ont toujours fait preuve de discrétion dans leur relation qu’ils gardent loin des spotlights et des réseaux sociaux. Teeyah et Carlo Vieira sont parents de deux enfants dont une fille et un garçon.



Teeyah est une chanteuse, danseuse et actrice franco ivoirienne. Née à Boundiali, dans la région des Savanes, elle a été révélée au monde grâce à sa collaboration avec le producteur de musique Kaysha avec qui elle a fait le titre « On dit quoi ».