Tchad : le retour discret d’officiers français relance le débat sur la souveraineté

Un an après le départ des derniers soldats français du Tchad, la coopération militaire entre N’Djamena et Paris semble reprendre sous une forme plus discrète. Selon des informations rapportées par Africa Intelligence, une poignée d’officiers français serait revenue à N’Djamena depuis la mi-avril pour relancer les échanges avec l’armée tchadienne. Ce retour, encore limité, intervient après la visite de Mahamat Idriss Déby à Paris en janvier 2026 et ravive le débat sur la souveraineté brandie lors de la rupture des accords de défense avec la France.

Un an après le départ des derniers soldats français du Tchad, la coopération militaire entre N’Djamena et Paris semble reprendre sous une forme plus discrète. Selon des informations rapportées par Africa Intelligence, une poignée d’officiers français est revenue à N’Djamena à la mi-avril 2026 pour relancer la coopération avec l’armée tchadienne.

Ce retour à bas bruit intervient dans un contexte politique sensible. Le 28 novembre 2024, les autorités tchadiennes avaient annoncé la dénonciation de l’accord de coopération militaire signé avec la France en 1976. Cette décision avait conduit au retrait accéléré des forces françaises du pays, dernier grand point d’ancrage militaire de Paris au Sahel après les départs du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Fin janvier 2025, les derniers soldats français avaient quitté la base d’Adji-Kosseï, à N’Djamena. Le pouvoir tchadien avait alors présenté ce départ comme une étape majeure dans l’affirmation de la souveraineté nationale. Mahamat Idriss Déby Itno avait salué la fin d’une présence militaire historique et exprimé la volonté de son pays de redéfinir ses partenariats internationaux sur la base du respect mutuel.

Une reprise progressive après la rupture

La séquence actuelle marque donc un changement de ton. Après la rupture spectaculaire de 2024 et la célébration politique du départ des troupes françaises, N’Djamena et Paris semblent désormais engagés dans une phase de reprise contrôlée de leurs relations sécuritaires.

La visite de Mahamat Idriss Déby à l’Élysée, le 29 janvier 2026, avait déjà ouvert la voie à ce rapprochement. Dans un communiqué conjoint, les deux présidents avaient évoqué leur volonté de poursuivre les discussions afin d’assurer le suivi des engagements réciproques pris entre les deux États. Le texte ne détaillait pas publiquement la forme que devait prendre cette nouvelle coopération, mais il confirmait la volonté de maintenir un canal politique ouvert entre Paris et N’Djamena.

Selon plusieurs médias, Emmanuel Macron a ensuite affirmé que le président tchadien avait demandé à « rebâtir une relation de défense » avec la France. Cette déclaration a nourri les interrogations sur la portée réelle de la rupture annoncée par N’Djamena un an plus tôt.

Le retour signalé d’officiers français ne signifie pas, à ce stade, le rétablissement d’un dispositif militaire comparable à celui qui existait avant 2025. Il s’agirait plutôt d’une présence réduite, orientée vers la relance de la coopération, le conseil, la formation ou l’appui technique. Mais symboliquement, le message est fort : la relation sécuritaire franco-tchadienne, que beaucoup pensaient définitivement enterrée, n’a pas totalement disparu.

Un contexte sécuritaire et politique fragile

Cette reprise intervient alors que le Tchad reste confronté à plusieurs défis sécuritaires et politiques. Le pays demeure exposé aux tensions dans son environnement régional, notamment aux frontières avec le Soudan, la Libye, le Niger, le Nigeria et la République centrafricaine. La situation dans le bassin du lac Tchad reste également marquée par les menaces de groupes armés.

À ces défis extérieurs s’ajoutent des fragilités internes. Le pouvoir de Mahamat Idriss Déby, arrivé à la tête du pays après la mort de son père Idriss Déby Itno en 2021, reste contesté par une partie de l’opposition et de la société civile. Son élection à la présidence en 2024 n’a pas mis fin aux critiques sur la gouvernance, les libertés publiques, les arrestations politiques, les difficultés économiques et les accusations de corruption.

Dans ce contexte, la reprise d’une coopération militaire avec la France peut être perçue de deux manières. Pour les autorités tchadiennes, elle peut répondre à des besoins sécuritaires concrets et à la nécessité de diversifier les appuis extérieurs. Pour les critiques du régime, elle apparaît au contraire comme un recul par rapport au discours de souveraineté tenu lors du départ des forces françaises.

Le débat est d’autant plus sensible que la présence militaire française en Afrique a été fortement remise en cause ces dernières années. Après son retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Paris a cherché à redéfinir son approche sur le continent, en privilégiant des formats plus légers, moins visibles et davantage présentés comme des partenariats à la demande des États concernés.

Une souveraineté à l’épreuve des réalités

Au Tchad, la question centrale reste celle de la cohérence entre le discours politique et les choix stratégiques. En 2024 et 2025, le départ des troupes françaises avait été présenté comme une décision souveraine majeure. En 2026, la reprise d’une coopération sécuritaire avec Paris montre que N’Djamena n’entend pas rompre totalement avec son ancien partenaire militaire.

Cette évolution illustre les limites d’une rupture fondée essentiellement sur le symbole. Pour un pays confronté à des pressions sécuritaires multiples, la souveraineté ne se mesure pas seulement à l’absence de troupes étrangères sur le territoire. Elle se mesure aussi à la capacité de l’État à assurer sa propre sécurité, à répondre aux attentes sociales et à maintenir la confiance entre les institutions et les citoyens.

Le retour discret d’officiers français à N’Djamena ne suffira donc pas à résoudre les crises profondes qui traversent le pays. Aucun appui extérieur ne peut, à lui seul, restaurer la confiance politique, réduire les tensions sociales ou répondre aux frustrations d’une partie de la population.

Pour Mahamat Idriss Déby, l’enjeu est désormais de convaincre que cette nouvelle coopération avec Paris ne constitue pas un retour en arrière, mais une relation redéfinie selon les intérêts du Tchad. Pour ses détracteurs, elle confirme au contraire que la rupture proclamée avec la France relevait davantage d’un moment politique que d’un véritable changement stratégique.