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Sénégal-Mali: première mission régionale pour Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la CEDEAO

​Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi à Bamako. Il s’agit de sa première visite diplomatique sous une double casquette : celle de chef de l’État du Sénégal et celle de président en exercice de la CEDEAO, responsabilité qui lui a été attribuée par ses pairs lors du sommet de Freetown le 19 juillet dernier.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie
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Sénégal-Mali: première mission régionale pour Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la CEDEAO
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​Cette rencontre avec le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, s’inscrit dans un contexte régional délicat. Les échanges porteront principalement sur les relations complexes entre l’organisation sous-régionale et la Confédération des États du Sahel (AES).

​Malgré les démarches engagées depuis le mois de mars par le négociateur Lansana Kouyaté, aucun accord définitif n’a encore été trouvé avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso suite à leur annonce de retrait de la CEDEAO. Ce dossier stratégique demeure un enjeu majeur pour préserver la cohésion de l’espace ouest-africain.

​Une seconde visite stratégique à Bamako

​Ce déplacement constitue le deuxième voyage officiel de Bassirou Diomaye Faye au Mali depuis son élection, après une première prise de contact effectuée le 30 mai 2024 où il avait plaidé pour le maintien des pays du Sahel au sein de l’ensemble régional. Il s’y rend cette fois à titre individuel, peu après l’officialisation de son propre mouvement politique, « Kiiraay », lancée récemment à Dakar.

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