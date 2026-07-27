Diplomatie:Tiani revient sur l’ouverture des frontières Bénin-Niger lors d’une sortie médiatique

​À l’occasion du troisième anniversaire de l’avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le chef de l’État nigérien, le général Abdourahamane Tiani, s’est exprimé sur la question de la réouverture de la frontière terrestre avec le Bénin.

Face aux attentes des populations, le dirigeant s’est montré prudent, indiquant qu’il convenait d’abord de « panser » les « plaies » et les « traces » laissées par la crise diplomatique avant de procéder à une normalisation définitive, tout en laissant la porte ouverte aux négociations.

​Pour le pouvoir de Niamey, la levée matérielle des barrières frontalières demeure secondaire par rapport à la création d’un cadre réglementaire et sécuritaire rénové. Échaudé par les sanctions économiques et le blocus subis au lendemain du coup d’État, le Niger réclame des garanties juridiques renforcées.

L’objectif du CNSP est d’assurer qu’aucun gouvernement ne puisse à l’avenir fermer unilatéralement la frontière au gré des tensions politiques. Ainsi, la décision finale d’ouverture devra être validée d’un commun accord et consignée dans des engagements contraignants pour les deux États.

​Reprise du dialogue diplomatique entre Cotonou et Niamey

​Bien que le discours officiel reste ferme, le climat diplomatique s’est nettement apaisé par rapport aux mois précédents, marqués par la suspension des exportations de pétrole via le pipeline et des tensions verbales.

Les canaux de communication directs entre Cotonou et Niamey ont été réactivés et les émissaires des deux nations poursuivent leurs concertations. Ce maintien du contact témoigne d’une volonté politique partagée de parvenir à un consensus durable.

​L’attente et l’optimisme des populations frontalières

​Sur le terrain, notamment de Malanville à Gaya, les acteurs économiques et les habitants riverains suivent de près l’évolution des discussions. Affectées par les retombées économiques de cette fermeture prolongée, les populations des deux rives du fleuve Niger accueillent favorablement la poursuite du dialogue.

Commerçants et transporteurs restent convaincus que les liens historiques et fraternels unissant le Bénin et le Niger prévaudront pour aboutir à une réouverture complète des points de passage.