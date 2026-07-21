Bénin: le Professeur Nassirou Bako-Arifari nommé Commissaire à la CEDEAO

​L’universitaire béninois et ancien ministre des Affaires étrangères, Nassirou Bako-Arifari, franchit une nouvelle étape sur la scène diplomatique régionale. Il a été officiellement nommé au poste de Commissaire en charge du Développement Humain et des Affaires Sociales au sein de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour un mandat s’étendant de 2026 à 2030.

​Cette nomination statutaire, qui revenait au Bénin pour ce quinquennat, a été validée et entérinée lors de la 69e réunion ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation sous-régionale, tenue le dimanche 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone.

​À la tête de ce département névralgique, le Professeur Bako-Arifari aura pour mission de piloter les orientations stratégiques destinées à l’amélioration du bien-être des populations ouest-africaines.

Ses prérogatives couvriront la conduite des politiques régionales en matière d’éducation, de science, de culture, d’équité de genre et d’autonomisation sociale, contribuant ainsi à la concrétisation de la vision d’une « CEDEAO des Peuples ».