Coopération militaire: la France renforce sa mission de défense au Bénin

Publié le 12 août 2026 à 08:36 · Mis à jour le 12 août 2026

Le lieutenant-colonel Vincent Anthonioz a été nommé Attaché de Défense adjoint près l’Ambassade de France au Bénin, en appui du lieutenant-colonel Arnaud Ardillier, Attaché de Défense titulaire.

​Un profil expérimenté pour soutenir les forces béninoises

​Provenant de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (Dgris) du ministère français des Armées et issu de l’Arme blindée cavalerie, le lieutenant-colonel Anthonioz dispose d’une solide expérience des théâtres africains et du commandement opérationnel.

Il a notamment servi au Gabon, à La Réunion, puis à la section Afrique de l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (Emsome).

​Sa mission s’inscrit dans un contexte où les Forces armées béninoises (Fab) renforcent leur surveillance et leurs capacités opérationnelles face à la menace terroriste dans le nord du pays.

Le partenariat franco-béninois repose principalement sur la formation, l’accompagnement institutionnel et la fourniture d’équipements spécialisés. Récemment, le 1er Bataillon du Génie et le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution (Cpadd) ont ainsi réceptionné des détecteurs, véhicules, canons disrupteurs et brouilleurs portatifs contre les engins explosifs improvisés (Eei).

​Démenti strict sur la présence d’une base militaire permanente

​Face aux spéculations sur l’évolution du dispositif français, Paris rappelle que ce renforcement ne traduit pas l’installation d’une base militaire permanente au nord du Bénin.

Lors d’une rencontre tripartite en mars 2026 avec la Côte d’Ivoire et le Bénin, le général Fabien Mandon avait déjà réaffirmé que la France privilégie un soutien ciblé, réalisé exclusivement à la demande des autorités béninoises pour accroître leur autonomie.