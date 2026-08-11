Le Bénin et l’Éthiopie renforcent leur coopération dans le numérique

Du 4 au 8 août 2026, une délégation ministérielle béninoise conduite par Mahuna Akplogan, ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, se rendra à Addis-Abeba pour une visite de travail consacrée au numérique, à l’intelligence artificielle et à l’innovation. La mission doit notamment permettre aux deux pays de confronter leurs expériences en matière de services publics numériques, d’identité digitale et de cybersécurité.

Cette visite s’inscrit, selon les informations communiquées, dans le prolongement des échanges de haut niveau engagés entre le Bénin et l’Éthiopie, notamment lors d’un entretien tenu le 13 juillet 2026 entre les dirigeants des deux pays. Le contenu fourni ne précise toutefois pas la nature exacte de cette rencontre ni les éventuels accords qui pourraient découler de la mission.

Les discussions porteront sur les trajectoires numériques suivies par le Bénin et l’Éthiopie. La délégation béninoise doit présenter les résultats et les enseignements tirés de près d’une décennie de transformation digitale, avec un accent sur le développement des infrastructures, la dématérialisation des services publics et la mise en place de dispositifs d’identité numérique.

La gouvernance des données, l’interopérabilité des systèmes, la cybersécurité et les infrastructures numériques figurent également parmi les sujets abordés. Ces échanges doivent permettre aux deux parties de comparer leurs approches et d’identifier des domaines susceptibles de faire l’objet d’une coopération plus étroite.

Le Bénin entend par ailleurs partager son expérience dans le développement de l’innovation et de l’intelligence artificielle. Le pays cherche à renforcer l’utilisation des technologies numériques dans l’administration et les services destinés aux citoyens, tout en développant les compétences et les écosystèmes nécessaires à l’émergence de solutions locales.

L’intelligence artificielle au centre des échanges

Une séance de travail est prévue entre la délégation béninoise et le ministère éthiopien de l’Innovation et de la Technologie. Elle doit porter sur les acquis des deux pays ainsi que sur les perspectives de collaboration dans l’intelligence artificielle, la gouvernance numérique et l’innovation technologique.

Aucun calendrier détaillé ni mécanisme institutionnel précis n’a été communiqué à ce stade. La visite est toutefois présentée comme une étape de consolidation de la coopération Sud-Sud entre le Bénin et l’Éthiopie, avec l’objectif commun de mobiliser le numérique et l’innovation au service du développement et de l’amélioration des services aux populations.