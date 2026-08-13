Maroc : les autorités mettent en garde contre un nouveau franchissement collectif vers Ceuta

Le ministère marocain de l’Intérieur a averti que les personnes participant à un rassemblement destiné à franchir illégalement les frontières de Ceuta ou Melilla pourraient être empêchées, arrêtées et poursuivies en justice. Sur les réseaux sociaux, des appels circulent pour une nouvelle tentative le 15 août, quelques semaines après une opération qui aurait attiré plus de 70 000 personnes à Ceuta.

Des messages diffusés sur TikTok, Instagram et Facebook invitent des Marocains à se rendre en groupe aux abords des deux enclaves espagnoles situées dans le nord du royaume. La date du 15 août est présentée comme celle d’un possible franchissement collectif, par voie terrestre ou maritime.

Les 30 et 31 juillet, plus de 70 000 personnes auraient répondu à des appels similaires et plusieurs d’entre elles étaient parvenues à entrer illégalement à Ceuta, selon la Guardia Civil espagnole. Les migrants avaient tenté de franchir la frontière à pied ou à la nage.

Cette précédente mobilisation s’était soldée par un lourd bilan humain. Au moins 141 personnes sont mortes par noyade, d’après une ONG espagnole. Le drame avait suscité de nombreuses critiques contre les autorités marocaines, accusées d’avoir tardé à s’exprimer publiquement.

Arrestations annoncées contre des auteurs présumés de messages

Face à la circulation de nouveaux appels, le ministère marocain de l’Intérieur a annoncé que tout rassemblement visant à organiser un passage collectif serait empêché. Son porte-parole a également prévenu que les participants pourraient être arrêtés et faire l’objet de poursuites judiciaires.

Le ministère a par ailleurs indiqué qu’une série d’arrestations avait été engagée contre des personnes soupçonnées d’être à l’origine des publications incitant à se rendre à Ceuta. Les autorités n’ont pas précisé le nombre de personnes interpellées ni les infractions qui leur sont reprochées.