Bénin – Nigéria: Romuald Wadagni et Kashim Shettima posent les jalons d’un partenariat renforcé

Les relations diplomatiques et économiques entre le Bénin et le Nigéria franchissent une nouvelle étape.

Dans l’après-midi de ce vendredi, le ministre d’État béninois en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a reçu à Cotonou le vice-président de la République fédérale du Nigéria, Kashim Shettima, en visite officielle à la tête d’une importante délégation de hauts dignitaires nigérians.

​Cette rencontre de haut niveau témoigne de la volonté partagée des deux nations de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Au-delà des usages diplomatiques, les échanges ont permis d’aborder sans détour les grands défis stratégiques auxquels Cotonou et Abuja sont confrontés, tout en identifiant de nouvelles opportunités pour dynamiser leur partenariat.

​Au cœur des discussions : la stimulation du développement économique, la simplification et l’intensification des échanges commerciaux transfrontaliers, le renforcement de l’intégration régionale et la réponse aux enjeux sécuritaires majeurs qui secouent la sous-région ouest-africaine.

​En réaffirmant leur attachement au dialogue, à la confiance mutuelle et à la concertation permanente, les représentants des deux États envoient un signal fort. Cette audience marque une détermination commune à uvrer pour la stabilité régionale, la croissance économique et la prospérité durable des populations béninoise et nigériane.