Tchad : le français jugé en recul à cause de l’école

Un rapport publié par l’Organisation internationale de la Francophonie, à l’occasion de la Journée mondiale de la francophonie, replace le français parmi les langues les plus parlées à l’échelle planétaire.

En appliquant une méthodologie de comptage révisée, l’OIF estime aujourd’hui à 396 millions le nombre de personnes utilisant le français à travers le monde. Une part importante de ces locuteurs se trouve sur le continent africain, qui regroupe environ 65 % de ce total.

Les tendances démographiques soulignées par l’étude dessinent un basculement géographique : si elles se confirment, l’Afrique concentrera la quasi-totalité des locuteurs francophones d’ici à 2050, avec près de neuf personnes sur dix vivant sur le continent.

Ces chiffres relancent le débat autour de l’avenir de la langue : certains la perçoivent comme institutionnelle et menacée par les logiques technologiques et culturelles contemporaines, d’autres y voient au contraire un espace en pleine transformation.

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Nimrod face à la francophonie