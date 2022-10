Tchad: « Ils nous tirent dessus », N’Djamena ébranlé par une violente manifestation

Des affrontements ont été enregistrés ce jeudi, entre policiers et des protestataires qui sont descendus dans les rues de la capitale tchadienne, pour répondre à l’appel à manifester lancé par l’opposition, a constaté une source de BENIN WEB TV à N’Djamena.

« Depuis le matin, la situation est tendue ici à N’Djamena », annonce une source contactée par BENIN WEB TV. « Les manifestants ont bloqué certains artères de la capitale et la police fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser », précise la source. Pour l’heure, notre source s’abstient de nous communiquer un bilan précis de la situation, mais fait tout de même, état d’un mort dans la foulée des affrontements.

Des blessés et de nombreuses arrestations sont également a noté dans le cadre de cette manifestation interdite de centaines de personnes à N’Djamena.

« Ils nous tirent dessus. Ils tuent notre peuple »

«Ils nous tirent dessus. Ils tuent notre peuple. Les soldats du seul général qui a refusé d’honorer sa parole et aujourd’hui c’est la fin des 18 mois, voilà comment il entend installer la dynastie en tuant le peuple», a déclaré dans un message sur Twitter Succès Masra, l’un des principaux opposants du parti Les Transformateurs, qui avait lancé mercredi un appel à manifester pacifiquement. Aucun bilan officiel de ces heurts n’a été communiqué pour le moment.

Une autre source contactée nous parle des raisons de cette protestation qui tient en haleine toute la capitale du Tchad.

« Par cette manifestation, les protestataires entendent dénoncer la confiscation du pouvoir par les militaires et interpeller la communauté internationale à durcir les sanctions contre les militaires au pouvoir », confie A.T, un tchadien résident à N’Djamena qui souligne que la manifestation se constate aussi dans d’autres villes du pays. Le siège de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) dont l’actuel président est Saleh Kebzabo, un ex-opposant nommé chef du gouvernement par Mahamat Idriss Deby Itno, a été vandalisé.

La transition prolongée de deux ans

Cette nouvelle manifestation intervient quelques jours après la fin du dialogue national qui avait en effet, prolongé de deux ans la transition vers des élections « libres et démocratiques » et entériné la possibilité pour M. Déby de s’y présenter, 18 mois après qu’il ait pris le pouvoir à la tête d’une junte militaire.

Le futur gouvernement « s’emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d’aucune entorse », a déclaré Mahamat Déby qui a été désigné président de la transition Tchad, lors de ce dialogue national.