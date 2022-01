Tchad: désillusion totale des clients, après la disparition d’une entreprise de cryptomonnaie

Au Tchad, c’est la désillusion totale pour les investisseurs de Planification future, une entreprise spécialisée dans le trading des cryptomonnaies. En effet, les propriétaires de l’entreprise se sont volatilisés dans la nature avec les investissements des clients.

Après le Bénin et le Togo, une entreprise de placement d’argents au Tchad, a mis ses clients dans le désarroi total. Installée au Tchad fin 2021, l’entreprise Planification future, offre des services dans le trading des cryptomonnaies notamment le bitcoin.

Cette entreprise créée par un nigérian du nom Ezingo Aboudjamal, d’après Tchad info, a brusquement cessé de fonctionner, après avoir empoché des fonds d’investissements évalués à plusieurs centaines de millions de la part de ses clients. « Les promoteurs ont en effet promis un intérêt de 15% par semaine », informe la source.

D’après radio Arc-en-ciel, qui vient renchérir l’information, au-delà des clients, « les employés aussi sont dans l’impasse ». “Ils ne répondent plus aux appels“. Informées, la police a mené des investigations qui ont conduit à l’arrestation des comptables de l’entreprise. « Autres employés tchadiens sont arrêtés et gardés à vue jusqu’à la nuit du 24 janvier, pour les besoins d’enquêtes. Finalement ils ont été relâchés et c’est le manager et interprète de cette entreprise qui est actuellement maintenu au Peloton spécial d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ».

Les principaux leaders de l’entreprise ont été arrêtés au nord du Cameroun, précisément dans la ville de Ngaoundéré et seront extradés pour faire face à la justice tchadienne.